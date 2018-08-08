Тимати и Егор Крид решили не обжаловать штраф за концерт на Большой Дмитровке

Певец Егор Крид и рэпер Тимати решили не обжаловать штраф в размере 20 тыс. руб. за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает агентство «Москва».

Ранее сообщалось, что Тимати и Егор Крид в ночь на 21 июня устроили импровизированный концерт на Большой Дмитровке. Музыканты забрались на крышу внедорожника, включили звуковую аппаратуру и исполнили несколько песен. Вокруг них собралось множество людей, в результате чего образовалась пробка, движение на улице было парализовано. Впоследствии суд обязал музыкантов выплатить 20 тыс. руб. штрафа.

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«Обжаловать решение суда мы не будем, после получения постановления оплатим назначенный судом штраф», — сказал адвокат музыкантов Сергей Жорин.

Ранее также сообщалось, что Тимати не признал себя виновным в нарушении общественного порядка.