Источник: рэпер Brius насмерть сбил пешехода в Петербурге

Рэпер Артем Бриус, который известен под псевдонимом Brius, за рулем Porsche насмерть сбил пешехода в Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Автомобиль Porsche под управлением 25-летнего жителя Петербурга Артема Бриуса вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода», — сказал источник.

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Он отметил, что пешеход погиб, им оказался мужчина 1973 года рождения.

В региональном управлении ГИБДД добавили, что инцидент произошел в 00.20 в ночь на среду, 8 августа, у дома 24 по Каменноостровскому проспекту.

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