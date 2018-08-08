На МКАД столкнулись три легковушки, есть пострадавшие

В управлении ГИБДД по Москве проинформировали о ДТП, которое произошло на юге города. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, инцидент произошел на 20 км внешней стороны МКАД, где столкнулись три легковых автомобиля.

«В результате аварии пострадали четыре человека», — говорится в заявлении ведомства.

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В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в центре Москвы в результате ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали пять человек. ДТП «спровоцировал» водитель легкового автомобиля.