На западе Москвы мотоциклист насмерть сбил пешехода

В Дорогомилово мотоциклист насмерть сбил пешехода, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, ДТП произошло на Бережковской набережной.

«В районе д. 2 по Бережковской набережной мотоциклист допустил наезд на пешехода. Последний скончался от полученных травм, мотоциклист также получил травмы и направлен на госпитализацию», — сказал он.

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Отмечается, что на место ДТП прибыли полицейские для выяснения обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось, что мотоциклист врезался в остановку на Дмитровском шоссе в Москве. В результате происшествия пострадал только водитель мотоцикла.