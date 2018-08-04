Кабмин одобрил законопроекты о совершенствовании техосмотра

В Кабмине одобрили ряд законопроектов, направленных на совершенствование системы проведения технического осмотра автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Как отмечается, законопроекты направлены против массового оформления диагностических карт без реального проведения техосмотра и незаконного их оформления лицами, которые не имеют на это разрешения. Поправки появятся в самом законе о техосмотре, а также в административном и уголовном кодексах России.

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Согласно документу, одним из главных нововведений станет необходимость производить фото- и видеофиксацию техосмотра, чтобы впоследствии можно было доказать факт его проведения. Также предполагается введение электронных диагностических карт с электронной подписью техэксперта.

Также закон предусматривает увеличение штрафов для техэкспертов за выдачу карт без проведения ТО и водителям за управление автомобилем без диагностической карты. За проведение техосмотра без аккредитации планируется ввести уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что эксперт назвал бессмысленной процедуру прохождения техосмотра.