В Оренбургской области в ДТП погибли семь человек

В Оренбургской области в результате опрокидывания легкового автомобиля погибли семь человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по региону.

По данным агентства, ДТП произошло в Новоорском районе Оренбуржья между населенными пунктами Энергетик Новоорск.

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Как отмечается, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, где впоследствии опрокинулся.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека.

Как отмечалось, авария произошла на трассе в Переволоцком районе Оренбургской области.