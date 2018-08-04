На Украине в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек

В Черниговской области Украины в результате ДТП с участием микроавтобуса пострадали восемь человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию.

По данным агентства, при аварии также пострадали четыре ребенка.

Как отмечается, водитель микроавтобуса не справился с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся.

Реклама

При этом трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области в результате столкновения микроавтобуса с поездом погибли два человека.

Как отмечалось, при аварии также пострадали семь человек.