В Оренбургской области в ДТП погибли три человека

В Оренбургской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального МВД.

По данным агентства, при аварии также пострадали три человека.

Как отмечается, ДТП произошло на трассе в Переволоцком районе Оренбургской области.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате лобового столкновения двух иномарок в Воронежской области погибли три человека.

Как отмечалось, авария произошла на 647-м километре трассы М-4 «Дон».