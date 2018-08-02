В центре Москвы ограничат движение из-за Дня ВДВ

Движение транспорта на нескольких улицах в центре Москвы будет ограничено в связи с празднованием Дня Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию образования Воздушно-десантных войск Российской Федерации, 2 августа 2018 года с 06.00 до 16.00 будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного, по улице Ильинка от Биржевой площади до Красной площади», — говорится в сообщении.

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Госавтоинспекция попросила водителей «заранее выбирать альтернативные маршруты, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС».

Ранее Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы начального периода Великой Отечественной войны ко Дню Воздушно-десантных войск.