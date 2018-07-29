В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Иркутске
Представитель Минздрава Иркутской области заявил, что пять человек остаются в больнице после ДТП в Иркутске, в котором пострадали девять сотрудников полиции. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, один из пострадавших полицейских был отправлен на амбулаторное лечение.
Реклама
Ранее сообщалось, что в Иркутске в ДТП пострадали девять полицейских.
Как отмечалось, в Иркутске несколько экипажей ДПС преследовали нарушителя правил дорожного движения. После того, как водитель был остановлен, в группу полицейских врезался автомобиль.
При этом в аварии также пострадал водитель автомобиля, за которым велась погоня.