В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Иркутске

Представитель Минздрава Иркутской области заявил, что пять человек остаются в больнице после ДТП в Иркутске, в котором пострадали девять сотрудников полиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, один из пострадавших полицейских был отправлен на амбулаторное лечение.

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Ранее сообщалось, что в Иркутске в ДТП пострадали девять полицейских.

Как отмечалось, в Иркутске несколько экипажей ДПС преследовали нарушителя правил дорожного движения. После того, как водитель был остановлен, в группу полицейских врезался автомобиль.

При этом в аварии также пострадал водитель автомобиля, за которым велась погоня.