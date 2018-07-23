Экс-депутат Рады проехал по Крымскому мосту и выразил восхищение

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко после поездки по Крымскому мосту заявил, что путепровод построен «качественно, на века». Свое мнение политик выразил в видеоролике, опубликованном на фейсбуке.

«Вы не представляете, какой большой поток транспорта идет со стороны материка России. Люди действительно едут в Крым отдыхать», — сказал Журавко.

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При этом экс-депутат призвал украинцев не верить «лжеаналитикам», которые рассказывают о некачественном строительстве моста или утверждают, что его не существует.

Также он заявил, что Украиной управляют «маргиналы, жулики, лжецы и завистливые идиоты», которые не могут оценить важность путепровода. Он отметил, что завидует крымчанам «белой завистью» и назвал Крымский мост «мегапроектом». Журавко посетовал, что Украина не присоединилась к строительству моста, так как в этом случае страна получила бы «колоссальную выгоду».

«Уверен, что придет тот день, когда между нами границ не будет», — резюмировал Журавко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз решил ввести индивидуальные санкции против шести человек, которые участвовали в строительстве Крымского моста.