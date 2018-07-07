В США в ДТП погибли пять человек

В американском штате Делавэр в результате ДТП погибли пять человек. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, при аварии погибли четыре ребенка.

Как отмечается, в ДТП также пострадали четыре человека.

По словам полиции, на трассе под городом Таунсенд пикап выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

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Ранее сообщалось, что при столкновении двух автомобилей на Кубани погибли девять человек.

Как отмечалось, в Белореченском районе Краснодарского края столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии погибли девять человек, в том числе один ребенок.