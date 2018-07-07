Минтранс: строительстве железнодорожной части Крымского моста идет по графику

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что строительстве железнодорожной части моста в Крым укладывается в график. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Минтранс устраивают темпы строительства железнодорожной части Крымского моста.

Он также подчеркнул, что график строительства соблюдается.

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Дитрих добавил, что в настоящее время он не уверен в досрочном завершении строительства железнодорожной части моста.

Ранее сообщалось, что по Крымскому мосту с момента введения в эксплуатацию успели проехать уже 2 млн человек.

Мост, соединивший Крымский полуостров с Краснодарским краем, был введен в эксплуатацию весной, после того как по нему 15 мая первым проехал президент России Владимир Путин.