В Непале при падении грузовика с горной дороги погибли 20 человек

В Непале грузовик с рабочими свалился с горной дороги в 50 метровую пропасть, в результате аварии погибли 20 человек. Об этом сообщает Himalayan Times.

По данным издания, при аварии также пострадали 12 человек.

Как отмечается, трое пострадавших были госпитализированы с места происшествия с помощью вертолета.

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По данным полиции, водитель грузовика не справился с управлением.

Ранее сообщалось, что в Гватемале с обрыва сорвался автобус, перевозивший студентов.

Как отмечалось, в результате аварии погибли восемь человек.