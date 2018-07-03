Американец вернул $5 за парковку 44-летней давности из-за чувства вины

Американец из Пенсильвании спустя 44 года заплатил за парковку $5 из-за того, что почувствовал себя виноватым. Об этом сообщает Associated Press.

Отделение полиции Минерсвилля рассказало, что получило по почте конверт, внутри которого находились $5 и записка. Глава полиции Майкл Комс сообщил, что в записке неизвестный извинялся за свой проступок.

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«Уважаемый полицейский департамент, я носил с собой этот билет более 40 лет. Все время собирался его оплатить. Простите меня, что не сообщаю свои данные. С уважением, Дэйв», — говорилось в записке.

Отмечается, что по парковочному билету, датированному 1974 годом, мужчина должен был заплатить $2, однако тот прислал пятидолларовую купюру. В настоящее время аналогичный билет стоит $20.

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