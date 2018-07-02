Водитель иномарки устроил ДТП на востоке Москвы и подрался с очевидцами

Водитель иномарки спровоцировал ДТП в столичном районе Богородское, после чего подрался с очевидцами аварии. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На пересечении бульвара Маршала Рокоссовского и ул. Бойцовая водитель автомобиля Mazda выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток, который на зеленый свет проезжала уже другая автомашина. Пытаясь избежать ДТП водитель Mazda резко повернул направо, машину занесло и она, пробив ограждение, вылетела на пешеходную зону, где врезалась в бетонный вывод теплотрассы», — сказал источник.

По его словам, водитель попытался скрыться, но очевидцы ему помешали. Тогда между ними завязалась драка, один человек получил травмы и был госпитализирован. На месте работают сотрудники ГИБДД.