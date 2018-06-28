Грузовик задавил человека неподалеку от МГУ

«КамАЗ» насмерть сбил человека на западе столицы, передает агентство «Москва» сообщение источника в правоохранительных органах.

«На строительной площадке на пересечении ул. Мосфильмоская и ул. Минская «КамАЗ» задавил человека», — сказал источник.

Он отметил, что пострадавший погиб. Подробности происшествия в данный момент уточняются.

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Ранее сообщалось, что в Москве в ДТП с грузовиком пострадали три человека.

Также ранее сообщалось, что в Туапсе бизнесмен задавил насмерть туристку из Москвы на глазах у ее мужа и ребенка. Отмечалось, что мужчина и ребенок ранений не получили, женщина скончалась на месте.