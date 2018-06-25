В Подмосковье при столкновении двух машин погиб человек

В Можайском районе Московской области произошла авария с участием двух автомобилей, в результате инцидента погиб человек. Об этом сообщается в твиттере министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В деревне Отяково Можайского района произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии погиб один человек», — говорится в сообщении ведомства.

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Причины и обстоятельства столкновения не уточняются. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в ДТП на Кутузовском проспекте с участием пяти машин погибли два человека. Отмечалось, что в результате аварии один из автомобилей загорелся.