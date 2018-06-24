На Украине в ДТП с автобусом погибли два человека
В Киевской области в результате ДТП с участием автобуса и грузовика погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию.
По данным агентства, в аварии также пострадали 12 человек.
Как отмечается, ДТП произошло из-за того, что грузовой автомобиль выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом.
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По словам полиции, все пострадавшие были госпитализированы с места ДТП.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что под селом Коноплянка в ДТП погиб помощник депутата Рады.
Как отмечалось, авария произошла на трассе «Киев-Харьков» вблизи села Коноплянка.