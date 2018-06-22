В Гватемале автобус со студентами упал в пропасть
В Гватемале автобус с 55 студентами сорвался в 70-метровую пропасть во время поездки в муниципалитет Сан-Мигель, сообщает Prensa Libre.
В результате происшествия погибли по меньшей мере восемь человек.
По данным издания, водитель потерял контроль над транспортным средством, после чего автобус упал с обрыва.
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На месте работают спасатели.
Ранее в Перу по меньшей мере 11 человек погибли в результате аварии, которая привела к падению автобуса в пропасть.
По данным СМИ, инцидент произошел в регионе Аякучо, автобус упал в пропасть с высоты 100 метров.
Как отмечается, в результате происшествия также пострадали более 50 человек.