В Гватемале автобус со студентами упал в пропасть

В Гватемале автобус с 55 студентами сорвался в 70-метровую пропасть во время поездки в муниципалитет Сан-Мигель, сообщает Prensa Libre.

В результате происшествия погибли по меньшей мере восемь человек.

По данным издания, водитель потерял контроль над транспортным средством, после чего автобус упал с обрыва.

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На месте работают спасатели.

Ранее в Перу по меньшей мере 11 человек погибли в результате аварии, которая привела к падению автобуса в пропасть.

По данным СМИ, инцидент произошел в регионе Аякучо, автобус упал в пропасть с высоты 100 метров.

Как отмечается, в результате происшествия также пострадали более 50 человек.