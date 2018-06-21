В Мексике потерявший управление грузовик протаранил палатки с едой и убил семь человек
В результате тарана грузовиком в мексиканском штате Чьяпас семь человек погибли, еще 12 получили ранения, передает РИА «Новости» сообщение местной полиции.
По данным правоохранительных органов, водитель грузовика потерял контроль над транспортным средством и совершил наезд на несколько машин, сбил палатки с едой и врезался в столб рядом с городом Тустла-Гутьеррес.
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Отмечается, что среди получивших ранения есть полицейские и трое детей.
После аварии водитель грузовика пытался бежать, однако его задержали. По словам шофера, у грузовика отказали тормоза.
В данный момент полиция выясняет обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в Мексике при аварии с участием автобуса погибли девять человек.