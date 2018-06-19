Водитель устроил стрельбу в Домодедово и скрылся с места происшествия

Источник в правоохранительных органах рассказал, что в Подмосковье неизвестный, находящийся за рулем автомобиля Mercedes, открыл огонь из окна машины, а затем скрылся с места происшествия. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что инцидент произошел в Домодедово.

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«…неизвестный, находящийся в машине Mercedes с подмосковными номерами, устроил стрельбу из неустановленного оружия», — рассказал источник.

В настоящее время правоохранительные органы объявили план «Перехват», чтобы поймать водителя.

Ранее сообщалось, что недовольный угонщик из Маркса откусил полицейскому часть ушной раковины.