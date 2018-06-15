В Киеве сотрудника российского посольства в очередной раз уличили в пьяной езде

В Киеве сотрудники патрульной полиции помешали руководителю консульского отдела посольства России в Украине Ивану Заворину доехать до дома за рулем после употребления алкоголя. Об этом на своей странице в Facebook сообщает сообщество «Киев Оперативный».

Как утверждают в сообществе, в ночь с 14 на 15 июня российский консул отдыхал в грузинском ресторане «Чачапури», где он употребил алкоголь, после чего сел за руль служебного Volkswagen с дипломатическим госномером D001199. Это заметила журналистка телеканала СТБ Елена Лунькова, которая поехала за ним и вызвала полицию. Он был остановлен инспекторами на улице Борщаговской. От медосвидетельствования мужчина отказался.

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Из-за положений Венской конвенции стражи порядка не смогли составить протокол на дипломата и эвакуировать его автомобиль.

«Поэтому, дождавшись, пока патрульные оформят рапорты - он просто ушел с места», — говорится в сообщении.

На Украине ранее уже не раз задерживали российских дипломатов за рулем автомобиля с явными признаками алкогольного опьянения. Последний случай произошел 1 апреля 2018 года. Тогда водитель автомобиля с дипломатическими номерами посольства РФ сначала протаранил стоящее такси, затем попытался скрыться, а после этого на камеру отказался от медосвидетельствования.