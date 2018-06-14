На северо-западе Москвы ограничат движение транспорта по двум улицам

На северо-западе Москвы будут действовать ограничения транспортного движения на двух улицах. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса города.

Отмечается, что ограничения будут введены из-за строительных работ и будут действовать до 31 октября.

Реклама

«Движение ограничено… на участке Карамышевской набережной от д. 1, корп. 1 до пересечения с 3-м Силикатным проездом», — говорится в заявлении.

Кроме того, по 15 ноября будет ограничено движение на участке 3-го Силикатного проезда от пересечения с Карамышевской набережной до д. 4, корп. 1.

Ранее в информационном центре транспортного комплекса Москвы рассказали о перекрытии улиц Молдавская и Малая Филевская с 1 июня по 25 августа.