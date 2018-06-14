В Подмосковье самолет МЧС по ошибке сбросил тонны воды на сотрудников ДПС

В Подмосковье самолет МЧС сбросил около 40 тонн воды на находящихся на посту сотрудников ДПС. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Отмечается, что инцидент произошел в Ногинске во время демонстрационного полета. Самолет Ил-76 должен был сбросить примерно 40 тонн воды на лесной массив, но вместо этого обрушил поток воды на трассу, на которой находился инспектор ГИБДД и автомобили ведомства.

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Один из находящихся в машине патрульных снял произошедшее на видео.

Ранее российская модель Кира Майер, лишенная прав на вождение автомобиля, подралась с инспектором ДПС.