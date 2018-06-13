В Индии при столкновении пассажирского автобуса с ограждением погибли 17 человек

В результате аварии пассажирского автобуса на севере Индии в штате Уттар-Прадеш погибли по меньшей мере 17 человек, еще 12 получили ранения, передает телеканал NDTV.

По данным телеканала, автобус с пассажирами, который ехал по автостраде, врезался в дорожное ограждение при попытке обогнать автомобиль. После столкновения автобус перевернулся.

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По сообщениям экстренных служб, в результате аварии ранения получили 12 человек, трое из них в данный момент находятся в критическом состоянии. Отмечается, что среди пострадавших водитель автобуса. Ожидается, что в ближайшее время он даст показания полиции, которые должны прояснить обстоятельства ДТП.

В настоящий момент индийские власти ведут расследование инцидента.

Ранее СМИ сообщали о 19 жертвах в ДТП с грузовиком в Индии.