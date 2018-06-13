На границе России и Белоруссии образовалась многокилометровая пробка

На границе России и Белоруссии в Дубровенском районе выстроилась очередь из машин длиной более 20 км, передает БЕЛТА сообщение начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица.

По словам представителя белорусского ГАИ, автомобили стоят в пробке на трассе М-1 Минск-Брест-Москва. По данным на 19.00 12 июня протяженность автоколонны составляла почти 20 км.

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Сообщается, что в данный момент на границе в усиленном режиме работают сотрудники Госавтоинспекции. Они следят за дорожной безопасностью, предупреждают аварии, а также контролируют своевременное перемещение автомобилей.

Ранее на Украине связали пробки на границе с Днем России.