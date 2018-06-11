Тверскому министру предъявили обвинение в поджоге автомобиля в Москве

Чертановский суд Москвы официально предъявил обвинение в умышленном уничтожении имущества министру по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктору Шафоросту, передает агентство городских новостей «Москва».

«В.Шафорост обвиняется по ч.2 ст.167 УК Российской Федерации («Умышленное уничтожение имущества»)», — сказал следователь.

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По версии следствия, Шафорост вместе с тремя предполагаемыми сообщниками подожгли автомобиль Toyota в марте 2018 года на юге Москвы.

Сам министр заявил, что не считает себя виновным в преступлении и сказал, что на момент его совершения находился в 200 км от Москвы.

Ранее сообщалось, что СК просит арестовать тверского министра по подозрению в поджоге машины в Москве.