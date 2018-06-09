В Москве таксист довез туриста в аэропорт за 23 тысячи рублей

Таксист взял с гражданина Вьетнама 23 300 рублей за поездку с Красной площади до аэропорта Шереметьево, передает РИА «Новости».

По данным «Пятого канала», мужчина поймал такси в центре Москвы.

Водитель сообщил туристу, что оплата будет определяться по счетчику, а в аэропорту таксист назвал стоимость поездки — 23 300 рублей. Турист отказался платить такую сумму, но водитель заблокировал двери автомобиля, начал угрожать клиенту и в итоге вынудил его отдать деньги.

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Потерпевший написал заявление в полицию и улетел домой.

Ранее мэрия Москвы рекомендовала таксистам выучить английский к ЧМ-2018.