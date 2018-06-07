Эксперт прокомментировал ответ Путина о перспективах развития электромобилей в России

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов прокомментировал «Газете.Ru» слова Владимира Путина о массовом использовании электромобилей в России. Президент ответил на соответствующий вопрос в ходе «Прямой линии» с гражданами России в четверг. Эксперт согласился с мнением президента о том, что внедрение транспорта на газомоторном топливе в стране гораздо актуальнее.

«Это более адекватная и актуальная история для России, чем электромобили. По крайней мере, в перспективе 20-25 лет точно. У нас в стране климат весьма агрессивный и полностью электрические автомобили должны иметь специальное исполнение для России. Доказательством этого являются проблемы, связанные с окислением контактов, а также с коррозией таких автомобилей, как Tesla. До технологического решения подобных вопросов далеко: реагенты у нас применялись и будут применяться.

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Мы в данном случае являемся страной, которая потребляет эти технологии, а не создает, поэтому массовое внедрение электроавтомобилей зависит от развития инженерной мысли тех, кто эти машины производит. Следует отметить, что использование газомоторного топлива экологичнее бензина, так как оказывает меньшее разрушающее воздействие на окружающую среду. По всем этим причинам ближайшие 10 лет нам стоит развивать это направление», — подытожил Шкуматов.

Ранее в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» президента спросили об использовании электромобилей в России. Президент отметил, что для нашей страны более актуально использование газомоторного двигателя.

В ходе «Прямой линии» Путин также подробно прокомментировал резкое повышение цен на бензин.