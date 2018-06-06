В ЯНАО полиция проверяет ДТП, в котором водитель протаранил сугроб

В Ямало-Ненецком автономном округе полиция разбирается в обстоятельствах аварии, в ходе которой автомобиль, несмотря на календарное лето, угодил в сугроб. Об инциденте сообщается на сайте УМВД России по ЯНАО

«5 июня 2018 года в дежурную часть полиции г. Новый Уренгой поступило сообщение, что в микрорайоне Приозерный совершено дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавший. В ходе проведения проверки полицейские установили, что мужчина, управляя автомобилем Ford, не учел дорожные и метеорологические условия, особенности транспортного средства, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего съехал с дороги и врезался в сугроб. Водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Ему назначено амбулаторное лечение», - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.