В Москве началось внедрение нового формата выделенных полос

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что на улицах города начали использовать новый стандарт при организации выделенных полос, передает РИА «Новости».

По словам Ликсутова, нововведение позволит в два раза повысить скорость движения общественного транспорта по улицам Москвы. Он уточнил, что в настоящее время дорожные знаки и разметка обновлены на 50 км выделенных полос, в том числе на Ленинградском и Каширском шоссе, на Нижегородской улице и проспекте Мира.

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«Необходимость ввода нового стандарта нам подсказали сами пассажиры, обратив внимание, что даже на участках, где уже есть выделенные полосы, остаются локальные проблемы с задержками», — сказал Ликсутов.

Отмечается, что новый стандарт сделает обозначение выделенных полос более понятным для водителей автомобилей, при этом в проблемных местах такие полосы будут отделяться от остального транспорта специальным «буфером» из дорожной разметки.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июня начал действовать новый стандарт дорожной разметки.