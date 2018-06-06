В Тольятти опрокинулась маршрутка с пассажирами

В Самарской области после ДТП с двумя маршрутками в медицинские учреждения были доставлены семь человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

Отмечается, что инцидент произошел в Тольятти в 5.50 (4.50 мск) около дома №49 на улице Громовой. Водитель «Газели», в которой не было пассажиров, не уступил дорогу при выезде с второстепенной дороги на главную и столкнулся с Ford, в котором находились 10 пассажиров., из-за чего Ford опрокинулся.

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«В результате ДТП, предварительно, госпитализированы в лечебное заведение с различными травмами семь пассажиров автобуса Ford», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что у пострадавших травмы легкой и средней степени тяжести.

Ранее в Тульской области грузовик Hino врезался в автобус с 16 пассажирами, остановившийся на обочине дороги из-за поломки.