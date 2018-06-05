Водитель сбил пенсионерку на юго-востоке Москвы и скрылся

В столичном районе Кузьминки иномарка совершила наезд на пожилую женщину и скрылась с места происшествия, передает агентство «Москва» сообщение пресс-службы управления ГИБДД по городу.

«В районе д. 71 на ул. Юных Ленинцев водитель автомобиля Kia совершил наезд на пешехода — женщину 1955 года рождения, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшей оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Также в ведомстве добавили, что регистрационные данные автомобиля стали известны благодаря показаниям очевидца аварии. В данный момент полиция занимается розыском иномарки с подозреваемым.

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