Источник: в Екатеринбурге после ДТП в больницу доставили 22 человека

Источник в экстренных службах Екатеринбурга рассказал, что из-за ДТП с автобусами 22 человека были доставлены в больницу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел на улице Сибирский тракт, а в транспортных средствах находились тридцать человек.

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«На улице Сибирский тракт возле остановки «Каменный карьер» столкнулись микроавтобус и маршрутный автобус», — сказал источник.

Он добавил, что 22 человека были после произошедшего доставлены в медицинские учреждения для осмотра. В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее в Татарстане в результате ДТП с участием грузового автомобиля произошел разлив около 20 тонн нефти.