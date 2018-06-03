Под Иркутском пять человек пострадали в ДТП с несовершеннолетним водителем

В Иркутской области пять человек, четверо из которых несовершеннолетние, получили ранения в ДТП на Александровском тракте рядом с Иркутском, сообщили представители регионального ГУ МВД, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, за рулем микроавтобуса Toyota Town Ace находился 17-летний молодой человек, который направлялся в поселок Урик вместе с еще четырьмя людьми. По информации полиции, водитель не справился с рулевым управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

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«В результате произошедшего трое пассажиров иномарки 15 и 17 лет госпитализированы. Несовершеннолетний водитель и его 18-летний приятель получили травмы и ушибы», — рассказали в полиции.

Сообщается, что подросток тайно взял ключи от автомобиля у своего отчима. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.