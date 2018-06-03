Козак объяснил рост цен на бензин

Вице-премьер России Дмитрий Козак в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что цены на бензин увеличились в связи с более высокими мировыми ценами на нефть на внешних рынках.

По его словам, если цены на нефть на внешних рынках выше, это «может делать его производство в России относительно невыгодным». Поэтому «нефтеперерабатывающие заводы подняли цены на бензин».

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Он также подчеркнул, что проблемы дефицита бензина в России нет.

Ранее сообщалось, что стоимость бензина и дизельного топлива будет зафиксирована на уровне конца мая, так как правительству удалось достичь соглашения с руководством нефтяных компаний.

Как отмечалось, правительство решило снизить акцизы на топливо с 1 июня.