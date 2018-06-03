В Мексике 11 человек погибли в ДТП с автобусом

В Мексике в результате ДТП с участием автобуса погибли не менее 11 человек. Об этом сообщает El Sol de Mexico.

По данным издания, автобус столкнулся лоб в лоб с грузовым автомобилем. В результате ДТП также пострадали 12 человек.

Как отмечается, причиной аварии возможно стал отказ тормозов у грузовика.

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При этом после столкновения оба автомобиля упали в овраг.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что около города Мехико в результате ДТП с участием автобуса и грузовика пострадали 23 человека.