В Мексике 11 человек погибли в ДТП с автобусом
В Мексике в результате ДТП с участием автобуса погибли не менее 11 человек. Об этом сообщает El Sol de Mexico.
По данным издания, автобус столкнулся лоб в лоб с грузовым автомобилем. В результате ДТП также пострадали 12 человек.
Как отмечается, причиной аварии возможно стал отказ тормозов у грузовика.
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При этом после столкновения оба автомобиля упали в овраг.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что около города Мехико в результате ДТП с участием автобуса и грузовика пострадали 23 человека.