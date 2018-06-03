В США Ferrari продали за рекордные $70 млн

Спорткар Ferrari 250 GTO 1963 года выпуска был продан за рекордные $70 млн. Об этом сообщает CNBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, автомобиль был продан Дэвиду Макнилу, основателю американской компании WeatherTech, изготавливающей коврики для салона машин.

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Как отмечается, именно на этом Ferrari была выиграна гонка «Тур-де-Франс» в 1964 году.

При этом спорткар никогда не попадал в аварию и находится в идеальном состоянии.

По словам экспертов, ранее рекорд был установлен в 2013 году при продаже другого экземпляра Ferrari 1963 года выпуска. Его приобрели за $52 млн.

В 2016 году сообщалось, что пятисотый внесерийный автомобиль LaFerrari был продан за рекордные $7 млн на аукционе