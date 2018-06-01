Глава ФАС рассказал о крайней мере сдерживания цен на бензин

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что уменьшение экспорта нефтепродуктов из России может стать крайней мерой для сдерживания внутренних цен на бензин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что решение об ограничении экспорта нефтепродуктов должны принимать компании добровольно.

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«Это просто сами компании должны поддерживать. Должна быть социальная ответственность, что мы не бросаем наших потребителей. До парадокса доведу эту ситуацию: а если $200 будет за баррель, это что, значит, надо весь бензин вывезти из нашей страны и оставить сухие бензоколонки?», — сказал Артемьев.

Ранее сообщалось, что правительство намерено понизить акцизы на бензин с 1 июня.