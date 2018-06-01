Полиция Киева рассказала о наезде кортежа Порошенко на несовершеннолетнего велосипедиста

В полиции Киева подтвердили, что служебный автомобиль, выполнявший «спецзадание», совершил наезд на тринадцатилетнего велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил несовершеннолетнего велосипедиста.

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В ведомстве подтвердили эту информацию, а также заявили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

«Начато уголовное производство по ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения») Уголовного кодекса Украины. На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники районной прокуратуры и управления внутренней безопасности», — говорится на сайте киевской полиции.

Отмечается, что в данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП. После проведения первоочередных следственных действий будет выбран орган, который займется расследованием происшествия.

В ведомстве добавили, что полицейских проверили на содержание алкоголя в крови, тест не показал признаков опьянения. В данный момент их направили на наркологическую экспертизу.