Средняя цена на бензин в России выросла на 80 копеек

Средняя цена бензина в России за неделю выросла на 80 коп. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Средняя стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 81 коп., 41,09 руб. за литр. Цена марки Аи-95 выросла на 79 коп. — до 44,06 руб. за литр.

Больше всего цены увеличились в Петропавловске-Камчатском — на 4,6%, Казани, Брянске, Орле, Тамбове и Кемерово — на 3-3,4%.

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В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 2,2%, в Санкт-Петербурге — на 1,7%.

Ранее сообщалось, что представители крупнейших нефтяных компаний на совещании с вице-премьером Дмитрием Козаком пообещали удерживать цены на топливо.