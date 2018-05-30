Москвичам посоветовали отложить поездки по городу из-за ухудшения погоды

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовали жителям столицы не парковать автомобили вблизи рекламных щитов и деревьев из-за сильного ветра. Об этом сообщается в твиттере организации.

Как отмечается, в ближайшие часы в Москве ожидается сильный ветер.

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«По возможности отложите поездки по городу, а в случае крайней необходимости - пользуйтесь общественным транспортом», — говорится в заявлении.

Кроме того, в ЦОДД напомнили, что транспортные средства не следует парковать рядом с деревьями, шаткими конструкциями и рекламными щитами.

Ранее сообщалось, что в городе объявили желтый уровень погодной опасности на 30 мая.