Стали известны подробности дорожного конфликта со стрельбой в Москве

Представители управления Министерства внутренних дел России по Москве рассказали подробности о дорожном конфликте со стрельбой, который произошел в Даниловском районе столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

По их словам, конфликт произошел в 18.20 между двумя мужчинами. В результате конфликта неизвестный выстрелил в пострадавшего несколько раз из травматического оружия, затем скрылся с места происшествия.

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«Пострадавшего осматривают медики, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве объявили план «Перехват» после стрельбы на юге.