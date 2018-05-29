В МВД прокомментировали ДТП в Подмосковье, которое мог устроить глава ГИБДД Протвино

В подмосковном главке МВД не подтвердили информацию СМИ о серьезной аварии с участием главы ГИБДД наукограда Протвино.

Ранее появились сообщения, что 27 мая примерно в 19.30 Mercedes с госномером 999 на большой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в проезжающий мимо Hyundai. В столкновении пострадали два человека. Инцидент попал на видеорегистратор. Сообщалось, что за рулем мог быть глава городской ГИБДД Роман Попович.

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«На 17 километре автодороги Серпухов – Данки – Прилуки произошло столкновение двух автомашин Mercedes и Hyundai, в результате которого водитель и пассажир последней иномарки получили травмы различной степени тяжести, а водитель Mercedes с места ДТП скрылся», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По факту аварии проводится проверка с целью установить личность водителя.

«В случае установления факта совершения ДТП сотрудником полиции он будет уволен из органов внутренних дел, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - отметили в ведомстве.