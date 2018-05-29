В Будапеште в ДТП с украинским автобусом пострадали 27 человек

В Венгрии двухэтажный автобус с Украины попал в ДТП, в результате которого десятки пассажиров получили ранения. Об этом сообщает Index.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 28 мая в Будапеште. Двухэтажный туристический автобус Setra по дороге в аэропорт Ферихедь врезался в 3,65-метровый ограничитель высоты.

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«В результате аварии у него снесло практически весь второй этаж», — отмечается в сообщении.

По имеющимся данным, в автобусе находились примерно 50 человек, 27 из них пострадали в результате произошедшего. Им была оказана медицинская помощь.

Ранее в Кировоградской области на Украине в ДТП попал автобус, который перевозил украинских горняков.