На западе Москвы перекроют две улицы из-за реконструкции метро

В информационном центре транспортного комплекса Москвы рассказали о перекрытии улиц Молдавская и Малая Филевская с 1 июня по 25 августа. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, ограничение движения транспорта связано с продлением сроков работ по реконструкции станции метро «Кунцевская». Указанные улицы будут перерыты в районе пересечения с Рублевским шоссе.

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«Перекрытия в связи с продлением сроков работ по реконструкции станции метро «Кунцевская» будут введены с 1 июня по 25 августа круглосуточно на двух участках», — говорится в заявлении центра.

Также уточняется, что движение городского транспорта по улицам будет сохранено.

Ранее в департаменте транспорта столицы опубликовали схему изменения движения транспорта во время Чемпионата мира по футболу.