В Венесуэле 11 человек погибли при падении автобуса в овраг

В Венесуэле 11 человек погибли в результате падения автобуса в овраг. Об этом сообщает служба спасения штата Мерида.

По предварительным данным, пострадали не менее 16 человек.

Всего в момент аварии в автобусе находились 40 человек. Спасатели продолжают разбирать обломки на месте аварии.

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1 мая в результате ДТП в Южной Корее погибли восемь человек и пострадали еще 11.

Как отмечается, инцидент произошел в уезде Йонам провинции Чолла-Намдо, где автобус с возвращавшимися после уборки урожая пожилыми людьми столкнулся с внедорожником.