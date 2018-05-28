В ГИБДД уточнили данные о пострадавших в ДТП с грузовиком под Тверью

В ГИБДД по Тверской области опровергли информацию о том, что при столкновении иномарки и грузового автомобиля пострадали дети. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ведомства по региону.

По уточненным данным, столкновение Toyota Estima и грузовика Man произошло примерно в 03.25 мск. В результате ДТП погиб 31-летний пассажир автомобиля Toyota.

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«Также в происшествии пострадали четыре пассажира минивэна и водитель: 23-летний мужчина, 26-летний мужчина, 51-летний мужчина, 41-летний мужчина», — говорится в заявлении ведомства.

Представитель ГИБДД отметил, что детей среди пострадавших нет.

Ранее источник рассказал о шести погибших в результате ДТП детях.