По Крымскому мосту проедут потомки императора Николая II

Советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич заявил, что великая княгиня Мария Владимировна посетит регион и проедет по Крымскому мосту, передает РИА «Новости» слова советника.

«В программе визита императорских высочеств предусмотрен проезд по Крымскому мосту, чтобы еще раз напомнить всему мировому сообществу об исторической и правовой принадлежности Крыма России», — сказал Пилькевич.

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Визит представителей дома Романовых в Крым продлится с 28 мая по 3 июня. Сопровождать княгиню будет цесаревич Георгий Михайлович Романов. Данный визит приурочен к 235-летию со дня вхождения крымского полуострова в состав Российской империи, подписания указа Императрицы Екатерины II об основании Черноморского флота и 235-летия со дня закладки города Севастополь

Также Пилькевич отметил, что приезд царских потомков направлен на то, чтобы поддержать вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Он добавил, что планы по строительству моста были еще у Николая II.

Ранее опрос показал, как россияне относятся к открытию Крымского моста.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.